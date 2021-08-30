На заході України очікується підняття рівня води в річках, існує загроза підтоплень і на Тернопільщині

Рівень води підніметься на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), річках басейнів Прута та Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,2-1,0 метра.

На заході України підніметься рівень води в річках. А в місцях проходження значних зливових дощів можливе формування місцевого та схилового стоку.

Про це в понеділок, 30 серпня попереджає ДСНС.

Зазначено, що рівень води підніметься на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), річках басейнів Прута та Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,2-1,0 метра.

Також рівень підніметься на річках басейну Дністра (Львівської, Івано-Франківської областей) на 0,3-1,3 м.

Крім того, можливе підняття рівня води в річці Прип’ять в створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1-5 см з можливим досягненням позначки виходу води на заплаву і частковим затопленням пасовищ (рівень небезпеки жовтий).