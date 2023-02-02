Два тернополянина, що до смерті побили знайомого, перебуватимуть під вартою

Тернопільський міськрайонний суд задоволив клопотання слідчого, погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, про тримання під вартою без визначення розміру застави двох тернополян, підозрюваних у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, минулого тижня 2 місцевих жителів після розпивання алкогольних напоїв упродовж двох днів «вибивали» зізнання у крадіжці зі свого знайомого. Один з них був переконаний, що чоловік вкрав у нього 1500 гривень і приховує це. Численні травми, завдані підозрюваними потерпілому стали причиною його смерті.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.