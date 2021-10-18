На Тернопільщині 17 студентів з числа сиріт отримали Стипендії Імені Євгена Гливи

«Я радий, що я є стипендіатом. Цю стипендію буду реалізовувати для здобуття вищої освіти, а саме для вивчення англійської мови», – каже стипендіат Олександр Копцюх.

Цього разу переможцями стали 17 студентів віком 16-22 роки, із 7-ми закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти у м.Тернополі і Тернопільської області (Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв – 2 студентів, Чортківське ВПУ – 4 студентів, Заліщицьке ВПУ – 4 студентів, Західноукраїнський національний університет – 3 студентів, Тернопільський педагогічний університет – 1 студентка, Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі – 1 студент, Галицький медичний коледж – 2 студенток).

Напередодні, до Дня Студента успішні і активні студенти з усієї області, завітали в Ресурсний Центр Фонду, щоб отримати довгоочікувані Стипендії, як доказ самому собі «що я можу» і «що я хочу» змінити своє життя, коли є велике бажання, а головне є поруч люди, які радо підтримають в таку хвилину

В цей день Стипендіати не тільки отримували слова вітань, а й з великим захопленням знайомилися з командою небайдужих людей, які реалізовують різні програми та проєкти у Фонді, як для дітей, так і для сирітської молоді Тернопільської області

Стипендіати отримуватимуть Стипендію від Фонду 4 місяці (вересень, жовтень, листопад, грудень). І протягом участі в Програмі братимуть участь, як волонтери в різних заходах.

А вже у грудні (після здачі сесії) можуть знову подавати документи на участь в Стипендії Імені Євгена Гливи.

Основна мета Програми «Стипендія Імені Євгена Гливи» – підвищити мотивацію сирітської молоді до здобуття освітніх та практичних навичок і покращити їх матеріальне становище.

Також, на завершення заходу Стипендіатів чекав смачний сюрприз (улюблена піца з соком) від доброчинців – піцерії “Добра піца” і Олександра Дикуна (м.Київ), в знак привітання з такою важливою подією їхнього життя «Стипендійною участю»

Загальна сума стипендій для 17 студентів-сиріт склала 129 000 грн. (з них податки склали 13 896 грн, банківські витрати 176,44 грн)

Стипендія Імені Євгена Гливи започаткована у Фонді в січні 2020 року за ініціативи мецената Євгена Леонідовича Гливи (психолога, психотерапевта, гіпнотерапевта, громадського діяча) м. Сідней, АВСТРАЛІЯ.

Важливим моментом є те, що окрім студентів з числа сиріт на участь в Стипендії імені Євгена Гливи можуть також подаватись молоді люди віком до 35-ти років (сироти), які прагнуть отримати нову професію (знання, навички) і змінити своє життя на краще. І в цьому Фонд сприяє такій молоді