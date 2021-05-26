Обшуки проводили і на Тернопільщині: у Львові викрили масштабну “сміттєву” схему

Приватні підприємства, які мали укладені договори із Львівською міською радою на вивезення сміття із міста, підробляли документи та незаконно скидали львівське сміття на полігони в Україні.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Службові особи підприємств разом із підприємцями-субпідрядниками, які займаються вивезенням сміття із Львова, у 2020 році підробляли документи, завищуючи вартість захоронення ТПВ. У той же час підприємства вивозили сміття із Львова вночі та захоронювали на несанкціонованих сміттєзвалищах, не маючи на це дозволу від органів місцевого самоврядування. Зловмисники заволоділи 2 мільйонами бюджетних коштів.

Правоохоронці провели 23 обшуки в Львівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Також поліція оголосила про підозру 5 особами із числа керівництва компаній, котрі займались вивезенням сміття з Львова. Правоохоронці перевіряють причетність працівників Львівської міської ради до сміттєвих махінацій.