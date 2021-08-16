Оптимізація шкіл – не вирок: у Чортківській громаді вивчали варіанти покращення надання освітніх послуг

Кожна четверта школа в Україні є малокомплектною. До таких належать ті, де навчається менше ста дітей, у середньому не більше 10 учнів на клас. Проблема низької наповнюваності класів характерна переважно для сіл, а зумовлена відтоком людей із сільської місцевості до міст. Саме тому оптимізація шкільної мережі триває у всіх куточках країни, і Чортківська громада не стала винятком.

Спеціальна комісія, до котрої належать заступник міського голови Віктор Гурин, працівники управління освіти, молоді та спорту міської ради, депутати, представники Центру професійного розвитку педагогічних працівників та профспілки працівників освіти, провела виїзну нараду, вивчаючи варіанти покращення надання освітніх послуг у селах Скородинці та Бичківці.

Начальниця управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Людмила Поліщук, спілкуючись із вчительськими колективами шкіл у вищезгаданих селах та батьками учнів, наголосила на наступних ключових моментах:

– малокомплектні школи не ефективні. Вартість навчання одного учня у таких школах часто втричі(!) вища за навчання у повнокомплектних (48 794 грн. у Скородинцях та 15 228 грн. у Чортківській школі №5);

– державна освітня субвенція (заробітна плата вчителів, котру платить держава) розраховується за формулою, яка розподіляє кошти відповідно до наповненості класів. Чим менше дітей у класах, тим менше грошей отримує громада на утримання школи;

– фактична наповнюваність класів у Бичківській школі – 8,33, у Скородинцях – 6,25. Для прикладу, школа №7 у Чорткові – 24,95, школа №2 – 22,11;

– виходить, що школи громади, де наповнюваність класів більша, ніж 20,5 учнів, отримуючи достатню освітню субвенцію, повинні віддавати її на дофінансування малокомплектних шкіл. Хоча ці кошти можна було б використати на поновлення матеріально-технічної бази, для прикладу;

– у Скородинцях є клас, де навчаються лише двоє дітей, у Бичківцях ситуація не значно краща. Через це відсутнє конкурентне середовище для учнів, яке би їх мотивувало до кращих результатів у навчанні.

Попри це головна освітянка Чортківської громади запевнила, що про закриття шкіл не йдеться взагалі. Адже школа для села – це не лише заклад освіти, а по суті, центр культури та соціалізації.

Однак наразі напрацьовуються різноманітні варіанти вирішення проблеми малокомплектних шкіл. Серед найбільш поширених варіантів оптимізації шкільної мережі – створення опорних шкіл та їхніх філій. Інший варіант, де це можливо зробити, – об’єднання школи та садочка у навчально-виховний комплекс, коли дітвора і дошкільного, і шкільного віку навчається в одному приміщенні.

Яким би не було фінальне рішення, воно точно ще не раз буде винесене на загальне обговорення батьками, вчителями та власне учнями.



