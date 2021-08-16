Тернопільська мерія накупила значків по 2 тисячі 200 гривень за штуку

Тернопільська міська рада придбала у тернопільського товариства з обмеженою відповідальністю «Валун» 15 значків «Герб міста Тернополя» у футлярі вартістю 2 тисячі 200 гривень за штуку на загальну суму 33 тисячі гривень.

Процедура закупівлі відбулася без використання електронної системи.

Очевидно йдеться про золоті значки, тендер на які міська рада поголосила ще в березні, але тоді не знайшлося осіб, які б виконали замовлення. Згідно з технічними характеристиками, значок мав бути виготовлений з комбінованого золота (жовте і біле) 585 проби із вставки з каменю цирконію – 38 штук. Значки мають бути розміром: ширина – 13 мм, довжина – 15 мм, товщина – 1,2 мм. Застібка значка має бути зроблена з матеріалу під імітацію золота. Загальна вага виробу повинна становити 1,39 грама. Значки мають бути розміщені у подарунковому футлярі синього кольору, матеріал футляра – оксамит (велюр).



