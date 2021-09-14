Під час рубки дерев у лісі на Тернопільщині загинув 19-річний хлопець

Під час рубки дерев у лісі неподалік села Цвітова Трибухівської громади травмувався 19-річний хлопець. Юнак прийшов подивитися, як здійснюють санітарну рубку місцеві лісники. Під час рубки дерева, частина стовбура впала на голову хлопцеві.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло 10 вересня до правоохоронців відділення поліції №2 у м. Бучач від одного з працівників Бучацького лісового господарства. «Працівники поліції виїхали на місце події та попередньо з’ясували, що мешканець села Цвітова перебував в лісі під час санітарної вирубки. Одне з дерев розкололося та впало на потерпілого. Його доправили до районної лікарні», – повідомляють у поліції Тернопільщини.

Після того, як чоловіка доправили в реанімацію Бучацької районної лікарні, медики намагалися врятувати йому життя. Однак, травми, які отримав 19-річний хлопець, були важкі, тому потерпілий не приходячи до тями, помер у медзакладі

Відомості про подію слідчі внесли до ЄРДР згідно ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) ККУ. Слідчі встановлюють детальні обставини інциденту.



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