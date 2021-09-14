У Тернополі працює п’ять пунктів вакцинації

Зокрема, отримати щеплення від коронавірусу в тернополян є змога за адресами:

– Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45/ 09:00-16:00 /Pfizer-BioNTech/+380678811066; – ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7/09:00-18:00/Pfizer-BioNTech/+380678811066; – ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28/09:00-18:00/Moderna (ревакцинація)/+380678811066; – вул. Шпитальна, 4/09:00-16:00/AstraZeneca, CoronaVaс/+380678811066; – «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47/09:00-16:00/CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)/+380673672390.