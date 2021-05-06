Підгаєцьку громаду почали розвивати з… килимів?

Комфортні умови роботи мають стати запорукою розвитку громади. Саме так вважає керівництво Підгаєцької міської ради, яке за 14 350 гривень закупило 25 метрів килимів та два світильники на загальну суму 1 160 гривень.

Килими було придбано у фізичної особи – підприємця з Бережан Галини Павлівни Кулини, а світильники теж у ФОПа і теж жінки – Надії Степанівни Войтович з Підгайців. Також мерія Підгайців за останній час придбала віники, корзини, мішки та пакети для сміття, рушники паперові, туалетний папір, мило, фарби і пензлі. У планах закупити нові меблі для чиновників міської ради. А тим часом активно тривають ремонти кабінетів міськради, пише

Мешканці громади по-різному ставляться до робіт і обновок, які відбуваються в мерії.

– Правильно, треба, щоби нова міська рада мала вигляд, а то в тому будинку пропахло корупцією і договорняками, – заявив підгайчанин Андрій Петришин.

Нагадаємо, восени минулого року новим міським головою Підгайців став Ігор Мерена. А до того, майже півтора року одне з найменших міст України було без очільника, адже в грудні 2019-го хвороба забрала життя мера Підгайців Тетяни Левкович.