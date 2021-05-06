“Дожилися! Душа болить”, – лікар з Тернопільщини оприлюднив документ, в якому йдеться про “надбавки” для медиків

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук лікар-анестезіолог Сергій Бойко виклав документ, в якому йдеться про “надбавки” працівникам лікарні. Лікар обурений тим, що найбільше отримають ті працівники лікарні, які не мали безпосереднього контакту з важкохворими на коронавірус.

“Дожилися!!!!!! Душа болить!!!!!У відділенні реанімації, в якому всі лікарі мають вищу категорію, займаються найважчими хворими, консультують два відділення, працюють цілодобово, оплата буде +150%. А господарській частині, які навіть не мають безпосереднього контакту з ковідними хворими +100%, а 1-ше інфекційне відділення, де з чотирьох лікарів двоє мають вищу категорію, інший немає ніякої, а третій взагалі без спеціалізації будуть отримувати 300%!!!!! Це така подяка відділенню реанімації яке почало працювати одним з перших в області від початку пандемії і в якому найменша смертнісь??,- написав на своїй сторінці Сергій Бойко.

Також пан Сергій виклав фото документа, в якому йдеться про “надбавки”.