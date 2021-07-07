Пішов з однокласниками поплавати: у Тернопільській області втопився 12-річний хлопчик

Рятувальники прибули через 10 хвилин після екстренного виклику, але дитину врятувати, на жаль, не вдалось.

Сьогодні, 7 липня, у місцевому ставку в селі Підзамочок Тернопільської області втопився 12-річний хлопчик – житель Бучацької територіальної громади. Хлопчик разом з однокласником близько 14:00 пішов гуляти, пише ТСН

Як розповіли у пресслужбі поліції Тернопільщини, рідним діти сказали, що йдуть грати у футбол. Проте дорогою плани змінилися і вони вирішили поплавати у місцевому ставку в селі Підзамочок.

Один з них зайшов у воду, інший – перебував на мілині. В якийсь момент школяр почав тонути. Його товариш одразу зателефонував на лінію екстреної допомоги “112”.

Рятувальники прибули на місце нещастя впродовж 10 хвилин, але хлопчика не побачили. Водолази розшукали дитину і витягли з води, але реанімувати хлопчика не вдалося.

У поліції зазначили, що глибина ставка, в якому втопилась дитина – близько півтора метри.