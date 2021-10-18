Після звернення жительки Тернопільщини у селі встановили автобусні зупинки

В одному з сіл на Тернопільщині встановили зупинки громадського транспорту після звернення місцевої жительки.

Перебуваючи у селі Горинка, що на Тернопільщині, Алла Дякіна пішла на зупинку громадського транспорту, та оскільки її не було, то жінка змокла і змерзла. Після того звернулася до Служби автомобільних доргі, а також нардепа Ігора Василіва, щоб вирішити проблему.

“2.09.2021 я, стоячи на зупинці, якої не було, змокла, замерзла, – пише пані Алла. – 14 жовтня, і в селі Горинка вже стоять дві чудові, охайні і сучасні зупинки. Все зроблено грамотно і зручно. Тепер нам на голову не капатиме дощ, можна спокійно присісти, чекаючи транспорт і взагалі, зовнішній вигляд села змінився на краще! Як приємно, коли високопосадовці чують прохання народу і реагують на нього, оминаючи бюрократичні відписки! Без прийомних днів, збору підписів, письмових звернень та інших “відрижок” СРСР, а просто – прочитавши статтю в Фейсбук! Це дійсно надихає і вселяє віру в краще майбутнє! P.S. Тротуарних доріжок в Горинці теж дуже треба”.