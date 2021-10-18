Правила переказу коштів змінили в Приватбанку: що треба знати тернополянам

З жовтня у Приватбанку запровадили нові правила переказу грошей на банківські картки. Зміни торкнуться й мешканців Тернопільщини.

Так, у банку оновили ліміти на перекази коштів з картки на картку Visa/Mastercard всіма можливими способами.

Як відзначили у фінансовій установі, тепер відправник може здійснювати щонайбільше 100 переказів у межах України та 25 міжнародних. На картку отримувача може надійти щонайбільше 100 переказів у межах України та 30 з-за кордону.

Таке обмеження встановлюють на календарний місяць (з 1 до 30 чи 31 числа) для переказів в Україні та за кордоном.