10:00 | 18.10.2021
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Тернопільщина 

Правила переказу коштів змінили в Приватбанку: що треба знати тернополянам

tata 0 Views Прокоментуй!

З жовтня у Приватбанку запровадили нові правила переказу грошей на банківські картки. Зміни торкнуться й мешканців Тернопільщини.

Так, у банку оновили ліміти на перекази коштів з картки на картку Visa/Mastercard всіма можливими способами.

Як відзначили у фінансовій установі, тепер відправник може здійснювати щонайбільше 100 переказів у межах України та 25 міжнародних. На картку отримувача може надійти щонайбільше 100 переказів у межах України та 30 з-за кордону.

Таке обмеження встановлюють на календарний місяць (з 1 до 30 чи 31 числа) для переказів в Україні та за кордоном.

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