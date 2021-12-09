Покупців Тернопільщини попереджають про небезпечну польську курятину

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 6 грудня 2021 року №2021.6641 – fup2 стосовно виявлення Salmonella (present/25g) у курятині механічного обвалювання, що експортувалась з Польщі (виробник: WCF Corp. Sp. z o.o., Warszawa) до України (отримувачі: ТОВ “М’ясний торговий дім”, вул. Академіка Каблукова, 21, оф. 1-2, м. Київ, 03065 – 13761 кг; ТОВ “Ред Міт”, Південне шосе, 57, оф. 44, м. Запоріжжя, 69032 – 517 кг).

«Просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про виявлення даного товару в обігу (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел. (0352) 52-10-10) та інформуємо, що, відповідно до статті 20 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган (Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області), що передбачено частиною 3 статті 20 даного закону», – йдеться на сайті відомства.