Покупців Тернопільщини застерігають уважно обирати крохмаль з Франції

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 19 січня 2022 року №2021.7139 стосовно виявлення металевих фрагментів (1-7 см х 0,9 мм) у кукурудзяному крохмалі, що експортувався з Франції (виробник: Tereos Starch & Sweeteneres Europe) до України (отримувач: ТОВ “Техінпром”, вул. Погребняка, 22, кв. 44, м. Дніпро, 49010).

«Просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про виявлення даного товару в обігу (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел.: (0352) 52-10-10) та інформуємо, що відповідно до статті 20 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, оператори ринку зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність компетентний орган (Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області), що передбачено частиною 3 статті 20 даного закону», – йдеться на сайті відомства.