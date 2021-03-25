Селяни на Тернопільщині поставили аграріям ультиматум через розбиті дороги

Село Галущинці Підволочиського району потопає у болоті. Сільська центральна дорога засипана глиною, яка разом із водою перетворилася у місиво. Цією дорогою не можуть ходити сільські мешканці, дітям проблематично дістатися до школи. Як кажуть, самі люди, виною у всьому є вантажні автомобілі, фури, котрі скорочують шлях через їхнє село.

– На день можна побачити по сім машин і більше. Великі фури, КАМАЗи – все їде через нашу дорогу, яку відремонтували рік тому. Автівки перевозять важкі вантажі і через це дорога нищиться. Ми не можемо ходити по багнюці. Пришла весна і зараз буде найважче. Треба лягти на дорогу, щоб не їздили, – в один голос розповідають мешканці села на Підволочищині.

Селяни підозрюють, що фури, котрі їдуть через Галущинці порушують допустимі норми ваги. Замість 24 дозволених тон, везуть більшу вагу, дорога не витримує і руйнюється буквально на очах. Минулого року тут відремонтували 800 метрів дороги, наступний шматок обіцяли відремонтувати згодом, але справа у тому, що тепер ремонту потребує асфальт, який нещодавно поклали.

Мешканці звинувачують у цьому й вантажні автомобілі, котрі їдуть на агропідприємство «Веда», яке спеціалізується на міжнародній торгівлі (кукурудза, пшениця, соняшник). Але директор запевняє, що контроль ваги вантажівок перевіряється і більше дозволеної норми ніхто не возить.

– Ми не хочемо платити штраф, добре розуміємо, що це великі кошти, тому й не ризикуємо. Те, що дозволено ми «насипаємо», більше норми бути не може, – коментує директор ТОВ «Веда» Іван Коваль.

“Номер один”