В Тернополі запроваджують електронну систему запису дітей у перший клас

З метою забезпечення прозорості і відкритості, а також запровадження єдиного підходу до зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради, з 1 квітня у громаді запроваджується електронна система зарахування дітей до першого класу «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою».

Про це інформують на сайті Тернопільської міської ради.

Електронна черга до першого класу закладів загальної середньої освіти забезпечує відкритий і неупереджений процес управління чергами в закладах освіти, а дані про стан статусів заявок, черговості кожної заявки і повна історія подій зберігаються в розподіленому криптографічному реєстрі. Відповідно до затвердженого порядку, реєстрація і зарахування дітей до навчального закладу через дану електронну систему проходитиме в два етапи: основна хвиля – у 2021 році з 01 квітня до 31 травня ( у 2022 році з 01 березня); додаткова хвиля (виключно на вільні місця) після 15 червня. Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника та попереднього електронного зарахування. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється у два етапи: основна хвиля 1 червня; додаткова хвиля виключно на вільні місця після 14 червня. Хто може здійснити електронну реєстрацію дитини у перший клас? Електронну реєстрацію дитини в перші класи закладів загальної середньої освіти може здійснювати: один з батьків або законний представник дитини самостійно; адміністратор закладу (за зверненням батьків). Розгляд заявки відбувається в загальному порядку – у порядку загальної черги.

Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти. Детальний алгоритм дій як створити обліковий запис батьків на порталі https://school.isuo.org/, зареєструвати дитину та подати онлайн-заяву до обраного закладу освіти можна переглянути ТУТ. Важливо, що на кожну дитину батьки можуть створити декілька заяв до різних закладів освіти (не більше 3). Для підтвердження поданої онлайн заяви необхідно обов’язково звернутися до закладу освіти з документами.

Після подання заява оброблюється працівником школи. Якщо в заяві були відсутні помилки чи порушення, ви надали всі необхідні документи, вона додається до переліку прийнятих заяв. Якщо спроможність закладу дозволяє, за прийнятими заявами до закладу будуть зараховані всі діти. В іншому випадку до закладу гарантовано потрапляють діти з правом першочергового зарахування. Серед інших дітей право на зарахування визначається жеребкуванням. Про результати зарахування дитини батьки будуть повідомлені електронною поштою. Кожна подана заява на зарахування до першого класу може мати такі статуси: «Відправлена» – заявка потрапила до бази даних і отримала свій номер у черзі; «Підтверджена» – заявку прийнято, підтверджено електронне зарахування дитини до першого класу даного закладу освіти.; «Відхилена» – відмовлено в зарахуванні дитини до першого класу даного закладу освіти; «Зараховано згідно наказу» – заяву прийнято, підтверджено зарахування дитини до першого класу даного закладу освіти.

Про статуси розгляду кожної заяви одному з батьків або законному представнику, який реєстрував дитину, буде приходити сповіщення на електронну пошту. Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15-ти робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язані принести у вказаний навчальний заклад копії та оригінали документів та написати відповідну заяву про зарахування до першого класу закладу освіти. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі документів, необхідних для зарахування, та, враховуючи порядок електронної черги. Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги: Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), то не пізніше 1 червня зараховуються всі «Підтверджені» в електронній черзі діти. Їх список оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих електронних заяв перевищує кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами: До 1 червня включно першочергово зараховуються діти: місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене; які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти; які є дітьми працівників цього закладу освіти; які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (для закладів ПШ № 2, ПШ № 3, ПШ № 4, ПШ № 5). До 15 червня включно на вільні місця зараховуються всі інші діти, які проживають на території Тернопільської міської територіальної громади, відповідно до порядку електронної черги.

До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України.

Якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається відповідно до порядку електронної черги, причому діти, які проживають у Тернопільській міській територіальній громаді зараховуються першочергово. Якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, невідкладно на вибір батьків таких дітей буде запропоновано перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.



