В Тернополі судитимуть “авторитета”, який вже сидить за вбивство

29-річний уродженець Криму відбуває покарання за вчинене на замовлення умисне вбивство. У Чортківській установі відбування покарань, що на Тернопільщині, чоловік поширював так звані «злодійські традиції», закликав інших ув’язнених порушувати встановлені правила поведінки та позиціонував себе одним із так званих «смотрящих» за окремими дільницями виправної установи.

Начальник управління стратегічних розслідувань Василь Джиджора розповідає, що підозрюваний шляхом контролю над засудженими налагодив в місцях позбавлення волі надходження наркотичних засобів та інших заборонених речей й предметів. Крім цього, чоловік також відповідав за азартні ігри, які проводилися на території колонії між ув’язненими.

«Одним із ключових «напрямків», за які відповідав «авторитет», був збір коштів з так званої «гри», де призовим фондом ставали заборонені в установі предмети та наркотики. Контролював він і “чорну бухгалтерію”. Маючи всю інформацію про боржників із числа засуджених, він вибивав гроші і з них, і з їхніх родичів на волі», – повідомив Василь Джиджора.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, у ході слідства поліцейські встановили, що для легалізації отриманих від злочинної діяльності коштів «авторитет» використовував банківську картку раніше судимої мешканки Тернопільщини. Серед його спільників був і засуджений за умисні тяжкі тілесні ушкодження 27-річний так званий «смотрящий» за виправною установою.

З метою недопущення продовження поширення злочинного впливу підозрюваного перевели у слідчий ізолятор іншої області. Обвинувальний акт згідно з ч. 2 ст. 255-1(встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу слідчі Головного управління Нацполіції скерували до суду.