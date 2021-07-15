Сьогодні на 9-ти вулицях Тернополя тимчасово відключать світло

15-го липня частина мешканців Тернополя залишаться без світла.

Зокрема, як повідомили у міській раді, електропостачання не буде з 9 до 12:00 за адресами: вул. 15 Квітня, 5, 7, 9, Київська, 18, Федьковича, Пирогова, 1, 3, 18 та 44А.

Також електроенергію не подаватимуть з 10 до 15:00 для мешканців будинків на Будного, 12, 20А, 20Б, 36Б, Карпенка, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 34, 38, Живова, 24, 26, 28, Шашкевича, 17, Медова, 2.

Як зазначили у мерії, припинення електропостачання пов’язане з ремонтними роботами.

Нагадаємо, що в Тернополі працює сервіс “Сіті-бот Назар”, який сповіщає жителів міста щодо планових та аварійних відключень води, світла, газу та опалення. Долучитися до нього можна, перейшовши за посиланням.