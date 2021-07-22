Спортсмени тернопільського “Інваспорту” Назар Хом’як та Ростислав Паньків здобули по дві золотих і дві срібних медалі на чемпіонаті України з шашок. Про це повідомив тренер-викладач вищої категорії ДЮСШ, майстер спорту Пантелеймон Яблонський.

За його словами, у селі Світязь Ковельського району Волинської області, відбувся чемпіонат України з шашок-100 з класичної та блискавичної гри серед спортсменів з порушеннями слуху.

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА Спортсмени з Тернопільщини посіли призові місця на чемпіонаті України з шашок

У змаганнях взяли участь 52 спортсмени з 15 регіонів України (38 дорослих та 14 юніорів).

Збірну Тернопільського регіонального центру та ДЮСШ “Інваспорт” представляли п’ять учасників, а також учень Тернопільської спеціальної школи.