Неподалік Тернополя відбудеться фестиваль «Медове Тернопілля»

На свято приїдуть пасічники з Тернопільщини та з інших областей України. Вони представлять зразки власноруч виготовленої продукції. Для усіх бажаючих організують дегустацію медових виробів.

Фестиваль «Медове Тернопілля» організовує громадське об’єднання «Спілка пасічників Тернопільщини» разом з Великогаївською громадою і Тернопільською ОДА. У шанувальників меду буде можливість слухати виступи аматорських колективів, а для дітей встановлюють безоплатні атракціони та інші розваги. Окрім цього, запланована виставка-продаж продукції бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.

Етнофестиваль бджільництва «Медове Тернопілля» став традиційним для нашої області. Щороку кількість учасників та гостей події збільшується.