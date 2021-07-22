17:30 | 22.07.2021
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Тернопільщина 

Неподалік Тернополя відбудеться фестиваль «Медове Тернопілля»

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На свято приїдуть пасічники з Тернопільщини та з інших областей України. Вони представлять зразки власноруч виготовленої продукції. Для усіх бажаючих організують дегустацію медових виробів.

Фестиваль «Медове Тернопілля» організовує громадське об’єднання «Спілка пасічників Тернопільщини» разом з Великогаївською громадою і Тернопільською ОДА. У шанувальників меду буде можливість слухати виступи аматорських колективів, а для дітей встановлюють безоплатні атракціони та інші розваги. Окрім цього, запланована виставка-продаж продукції бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.

Етнофестиваль бджільництва «Медове Тернопілля» став традиційним для нашої області. Щороку кількість учасників та гостей події збільшується.

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