Графік звітів депутатів Тернопільської міської ради за 2023 рік
На черговій сесії міської ради, що відбулася 15 грудня, ухвалено графік звітування депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за діяльність 2023 року. Це рішення прийнято з метою забезпечення високого рівня прозорості та підзвітності роботи депутатського корпусу.
Рішення також враховує рекомендації постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.
Відповідно до цього рішення, депутати Тернопільської міської ради повинні повідомити виборців про дату, час і місце проведення свого звітування не пізніше, ніж за сім днів до запланованого заходу.
Звітування буде проводитися відповідно до затвердженого графіка.
Графік проведення звітів перед громадою за 2023 рік
|
№
п/п
|
Прізвище, ім’я та по батькові депутата
|
Час проведення звіту
|
Дата проведення звіту
|
Місце проведення звіту
|
|
Баб’юк Марія Петрівна
|
13:00
17:00
|
27.12.2023
02.01.2024
|
вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (з додатковою можливістю участі громадян в режимі відеоконференції)
вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола
|
|
Вільчинський Олександр Казимирович
|
17:30
|
26.01.2024
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|
|
Вовк Любов Ігорівна
|
18:00
|
26.01.2024
|
вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|
|
Волянська Ружена Ігорівна
|
17:00
14:00
|
29.12.2023
18.01.2024
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП «Європейська Солідарність»
проспект Степана Бандери,94,
ПП «Східний масив»
|
|
Вонс Ігор Васильович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП «Європейська Солідарність»
|
|
Гевко Віктор Леонідович
|
15:00
|
05.01.2024
|
сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|
|
Гевко Галина Орестівна
|
16:30
|
18.01.2024
|
вул.15 Квітня,6,
актова зала ПП «Благоустрій»
|
|
Гірчак Ігор Ярославович
|
17:30
|
26.01.2024
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|
|
Головко Мар’яна Василівна
|
16:00
|
10.01.2024
|
вул. Павла Чубинського, 3,
Тернопільська загальноосвітня школа №23
|
|
Горохівський Антон Миколайович
|
09:00
|
26.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка, 23,
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|
|
Грицишин Андрій Антонович
|
17:30
|
26.01.2024
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|
|
Дерецький Микола Володимирович
|
09:00
|
26.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка, 23,
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|
|
Ергешов Рустам Султанбекович
|
18:00
|
26.01.2024
|
вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|
|
Зінь Іван Федорович
|
18:00
|
05.01.2024
|
вул. Миру,6, каб. 1, ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса
|
|
Климчук Олег Андрійович
|
18:00
|
11.01.2024
|
бульвар Симона Петлюри, 8,
актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №22
|
|
Ковалик Іван Ігорович
|
19:00
|
30.01.2024
|
бульв.Тараса Шевченка, 19,
офіс ПП «Сила Людей»
|
|
Козбур Мар’ян Романович
|
14:00
|
03.01.2024
|
бульв.Тараса Шевченка,23,
Офіс-центр «Україна», каб. 37
|
|
Місько Володимир Володимирович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП«Європейська Солідарність»
|
|
Навроцький Роман Ярославович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП«Європейська Солідарність»
|
|
Овчарук Віктор Вікторович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП«Європейська Солідарність»
|
|
Паньків Наталія Миколаївна
|
18:00
|
02.02.2024
|
вул. Мирона Тарнавського, 6, актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №11
|
|
Пачковська Марія Дмитрівна
|
17:30
|
26.01.2024
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|
|
Похиляк Ольга Петрівна
|
16:00
|
29.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка,1,
управління освіти і науки (в режимі відеоконференції)
|
|
Прокопів Ліна Анатоліївна
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП«Європейська Солідарність»
|
|
Редьква Назарій Михайлович
|
17:00
|
10.01.2024
|
вул.Клима Савура,3, приміщення ПП «Наш дім»
|
|
Різник Олег Іванович
|
19:00
|
30.01.2024
|
бульв.Тараса Шевченка, 19,
офіс ПП «Сила Людей»
|
|
Россомаха Олександр Володимирович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул.Агрономічна,1,
КП Будинок культури «Кутківці»
|
|
Сиротюк Михайло Мирославович
|
14:00
|
27.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка, 23,
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|
|
Смакоуз Юрій Георгійович
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП«Європейська Солідарність»
|
|
Сороколіт Іван Леонідович
|
19:00
|
30.01.2024
|
бульв.Тараса Шевченка, 19,
офіс ПП «Сила Людей»
|
|
Торожнюк Роман Васильович
|
09:00
|
26.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка, 23,
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|
|
Турський Ігор Володимирович
|
19:00
|
30.01.2024
|
бульв.Тараса Шевченка, 19,
офіс ПП «Сила Людей»
|
|
Фаріончук Денис Володимирович
|
15:00
|
05.01.2024
|
сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|
|
Фартушняк Юрій Анатолійович
|
09:00
|
26.12.2023
|
бульв.Тараса Шевченка, 23,
Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
|
|
Феціца Христина Миколаївна
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11,
офіс ПП «Європейська Солідарність»
|
|
Хоркавий Віталій Володимирович
|
12:00
|
27.12.2023
|
вул. Миколи Лисенка, 8, приймальня управління соціальної політики
|
|
Цибульський Андрій Іванович
|
18:00
|
26.01.2024
|
вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),
офіс ПП «За майбутнє»
|
|
Чванкіна Олеся Володимирівна
|
17:30
|
26.01.2024
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 2,
офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
|
|
Шатарський Артур Яремович
|
15:00
|
05.01.2024
|
сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook
(в режимі відеоконференції)
|
|
Шахін Ольга Анатоліївна
|
15:00
|
28.02.2024
|
бульв.Тараса Шевченка,23, Офіс-центр «Україна», каб.27
|
|
Шморгай Олег Васильович
|
17:30
|
10.01.2024
|
проспект Степана Бандери,94,
ПП «Східний масив»
|
|
Юрик Мар’яна Ігорівна
|
17:00
|
29.12.2023
|
вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність»