12:41 | 15.12.2023
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Політика 

Графік звітів депутатів Тернопільської міської ради за 2023 рік

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На черговій сесії міської ради, що відбулася 15 грудня, ухвалено графік звітування депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за діяльність 2023 року. Це рішення прийнято з метою забезпечення високого рівня прозорості та підзвітності роботи депутатського корпусу.

Рішення також враховує рекомендації постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Відповідно до цього рішення, депутати Тернопільської міської ради повинні повідомити виборців про дату, час і місце проведення свого звітування не пізніше, ніж за сім днів до запланованого заходу.

Звітування буде проводитися відповідно до затвердженого графіка.

Графік проведення звітів перед громадою за 2023 рік

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові депутата

Час проведення звіту

Дата проведення звіту

Місце проведення звіту
  1.  

Баб’юк Марія Петрівна

13:00

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

27.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2024

 

 

 

вул. Богдана Лепкого, 4, корпус  №2,  актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (з додатковою можливістю участі громадян в режимі відеоконференції)

 

вул. Богдана Лепкого, 4, корпус  №2,  актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола
  1.  

Вільчинський Олександр Казимирович

17:30

26.01.2024

вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
  1.  

Вовк Любов Ігорівна

18:00

26.01.2024

вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
  1.  

Волянська Ружена Ігорівна

17:00

 

 

 

14:00

29.12.2023

 

 

 

18.01.2024

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП «Європейська Солідарність»

 

проспект Степана Бандери,94,

ПП «Східний масив»
  1.  

Вонс Ігор Васильович

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП «Європейська Солідарність»
  1.  

Гевко Віктор Леонідович

15:00

05.01.2024

сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

 (в режимі відеоконференції)
  1.  

Гевко Галина Орестівна

16:30

18.01.2024

вул.15 Квітня,6,

актова зала ПП «Благоустрій»
  1.  

Гірчак Ігор Ярославович

17:30

26.01.2024

вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
  1.  

Головко Мар’яна Василівна

 

16:00

10.01.2024

вул. Павла Чубинського, 3,

Тернопільська загальноосвітня школа №23
  1.  

Горохівський Антон Миколайович

 

09:00

26.12.2023

бульв.Тараса Шевченка, 23,

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
  1.  

Грицишин Андрій Антонович

17:30

26.01.2024

вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
  1.  

Дерецький Микола Володимирович

 

09:00

26.12.2023

бульв.Тараса Шевченка, 23,

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
  1.  

Ергешов Рустам Султанбекович

18:00

26.01.2024

вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
  1.  

Зінь Іван Федорович

18:00

05.01.2024

вул. Миру,6,  каб. 1, ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса
  1.  

Климчук Олег Андрійович

18:00

11.01.2024

бульвар Симона Петлюри, 8,

актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №22
  1.  

Ковалик Іван Ігорович

19:00

30.01.2024

бульв.Тараса Шевченка, 19,

офіс ПП «Сила Людей»
  1.  

Козбур Мар’ян Романович

14:00

03.01.2024

бульв.Тараса Шевченка,23,

Офіс-центр «Україна», каб. 37
  1.  

Місько Володимир Володимирович

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП«Європейська Солідарність»
  1.  

Навроцький Роман Ярославович

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП«Європейська Солідарність»
  1.  

Овчарук Віктор Вікторович

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП«Європейська Солідарність»
  1.  

Паньків Наталія Миколаївна

 

18:00

02.02.2024

вул. Мирона Тарнавського, 6, актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №11
  1.  

Пачковська Марія Дмитрівна

17:30

26.01.2024

вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
  1.  

Похиляк Ольга Петрівна

 

16:00

29.12.2023

бульв.Тараса Шевченка,1,

управління освіти і науки  (в режимі відеоконференції)
  1.  

Прокопів Ліна Анатоліївна

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП«Європейська Солідарність»
  1.  

Редьква Назарій Михайлович

17:00

10.01.2024

вул.Клима Савура,3, приміщення ПП «Наш дім»
  1.  

Різник Олег Іванович

19:00

30.01.2024

бульв.Тараса Шевченка, 19,

офіс ПП «Сила Людей»
  1.  

Россомаха Олександр Володимирович

17:00

29.12.2023

вул.Агрономічна,1,

КП Будинок культури «Кутківці»
  1.  

Сиротюк Михайло Мирославович

 

14:00

27.12.2023

бульв.Тараса Шевченка, 23,

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
  1.  

Смакоуз Юрій Георгійович

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП«Європейська Солідарність»
  1.  

Сороколіт Іван Леонідович

19:00

30.01.2024

бульв.Тараса Шевченка, 19,

офіс ПП «Сила Людей»
  1.  

Торожнюк Роман Васильович

 

09:00

26.12.2023

бульв.Тараса Шевченка, 23,

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
  1.  

Турський Ігор Володимирович

19:00

30.01.2024

бульв.Тараса Шевченка, 19,

офіс ПП «Сила Людей»
  1.  

Фаріончук Денис Володимирович

15:00

05.01.2024

сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

 (в режимі відеоконференції)
  1.  

Фартушняк Юрій Анатолійович

 

09:00

26.12.2023

бульв.Тараса Шевченка, 23,

Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА»
  1.  

Феціца Христина Миколаївна

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11,

офіс ПП «Європейська Солідарність»
  1.  

Хоркавий Віталій Володимирович

12:00

27.12.2023

вул. Миколи Лисенка, 8, приймальня управління соціальної політики
  1.  

Цибульський Андрій Іванович

18:00

26.01.2024

вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх),

офіс ПП «За майбутнє»
  1.  

Чванкіна Олеся Володимирівна

17:30

26.01.2024

вул. В’ячеслава Чорновола, 2,

офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.»
  1.  

Шатарський Артур Яремович

15:00

05.01.2024

сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook

 (в режимі відеоконференції)
  1.  

Шахін Ольга Анатоліївна

 

15:00

28.02.2024

бульв.Тараса Шевченка,23, Офіс-центр «Україна», каб.27
  1.  

Шморгай Олег Васильович

17:30

10.01.2024

проспект Степана Бандери,94,

ПП «Східний масив»
  1.  

Юрик Мар’яна Ігорівна

17:00

29.12.2023

вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність»

 

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