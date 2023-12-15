Графік звітів депутатів Тернопільської міської ради за 2023 рік

На черговій сесії міської ради, що відбулася 15 грудня, ухвалено графік звітування депутатів Тернопільської міської ради перед громадою за діяльність 2023 року. Це рішення прийнято з метою забезпечення високого рівня прозорості та підзвітності роботи депутатського корпусу.

Рішення також враховує рекомендації постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Відповідно до цього рішення, депутати Тернопільської міської ради повинні повідомити виборців про дату, час і місце проведення свого звітування не пізніше, ніж за сім днів до запланованого заходу.

Звітування буде проводитися відповідно до затвердженого графіка.

Графік проведення звітів перед громадою за 2023 рік

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові депутата Час проведення звіту Дата проведення звіту Місце проведення звіту Баб’юк Марія Петрівна 13:00 17:00 27.12.2023 02.01.2024 вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (з додатковою можливістю участі громадян в режимі відеоконференції) вул. Богдана Лепкого, 4, корпус №2, актова зала Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола Вільчинський Олександр Казимирович 17:30 26.01.2024 вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.» Вовк Любов Ігорівна 18:00 26.01.2024 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх), офіс ПП «За майбутнє» Волянська Ружена Ігорівна 17:00 14:00 29.12.2023 18.01.2024 вул. Івана Франка,11, офіс ПП «Європейська Солідарність» проспект Степана Бандери,94, ПП «Східний масив» Вонс Ігор Васильович 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП «Європейська Солідарність» Гевко Віктор Леонідович 15:00 05.01.2024 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook (в режимі відеоконференції) Гевко Галина Орестівна 16:30 18.01.2024 вул.15 Квітня,6, актова зала ПП «Благоустрій» Гірчак Ігор Ярославович 17:30 26.01.2024 вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.» Головко Мар’яна Василівна 16:00 10.01.2024 вул. Павла Чубинського, 3, Тернопільська загальноосвітня школа №23 Горохівський Антон Миколайович 09:00 26.12.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23, Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА» Грицишин Андрій Антонович 17:30 26.01.2024 вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.» Дерецький Микола Володимирович 09:00 26.12.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23, Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА» Ергешов Рустам Султанбекович 18:00 26.01.2024 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх), офіс ПП «За майбутнє» Зінь Іван Федорович 18:00 05.01.2024 вул. Миру,6, каб. 1, ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса Климчук Олег Андрійович 18:00 11.01.2024 бульвар Симона Петлюри, 8, актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №22 Ковалик Іван Ігорович 19:00 30.01.2024 бульв.Тараса Шевченка, 19, офіс ПП «Сила Людей» Козбур Мар’ян Романович 14:00 03.01.2024 бульв.Тараса Шевченка,23, Офіс-центр «Україна», каб. 37 Місько Володимир Володимирович 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність» Навроцький Роман Ярославович 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність» Овчарук Віктор Вікторович 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність» Паньків Наталія Миколаївна 18:00 02.02.2024 вул. Мирона Тарнавського, 6, актова зала Тернопільська загальноосвітня школа №11 Пачковська Марія Дмитрівна 17:30 26.01.2024 вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.» Похиляк Ольга Петрівна 16:00 29.12.2023 бульв.Тараса Шевченка,1, управління освіти і науки (в режимі відеоконференції) Прокопів Ліна Анатоліївна 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність» Редьква Назарій Михайлович 17:00 10.01.2024 вул.Клима Савура,3, приміщення ПП «Наш дім» Різник Олег Іванович 19:00 30.01.2024 бульв.Тараса Шевченка, 19, офіс ПП «Сила Людей» Россомаха Олександр Володимирович 17:00 29.12.2023 вул.Агрономічна,1, КП Будинок культури «Кутківці» Сиротюк Михайло Мирославович 14:00 27.12.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23, Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА» Смакоуз Юрій Георгійович 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність» Сороколіт Іван Леонідович 19:00 30.01.2024 бульв.Тараса Шевченка, 19, офіс ПП «Сила Людей» Торожнюк Роман Васильович 09:00 26.12.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23, Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА» Турський Ігор Володимирович 19:00 30.01.2024 бульв.Тараса Шевченка, 19, офіс ПП «Сила Людей» Фаріончук Денис Володимирович 15:00 05.01.2024 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook (в режимі відеоконференції) Фартушняк Юрій Анатолійович 09:00 26.12.2023 бульв.Тараса Шевченка, 23, Офіс-центр «Україна», офіс ПП Всеукраїнське об’єднання «СВОБОДА» Феціца Христина Миколаївна 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП «Європейська Солідарність» Хоркавий Віталій Володимирович 12:00 27.12.2023 вул. Миколи Лисенка, 8, приймальня управління соціальної політики Цибульський Андрій Іванович 18:00 26.01.2024 вул.Богдана Хмельницького, 11а (3 поверх), офіс ПП «За майбутнє» Чванкіна Олеся Володимирівна 17:30 26.01.2024 вул. В’ячеслава Чорновола, 2, офіс ПП «Порядок. Відповідальність. Справедливість.» Шатарський Артур Яремович 15:00 05.01.2024 сторінка ПП «СЛУГА НАРОДУ» у Facebook (в режимі відеоконференції) Шахін Ольга Анатоліївна 15:00 28.02.2024 бульв.Тараса Шевченка,23, Офіс-центр «Україна», каб.27 Шморгай Олег Васильович 17:30 10.01.2024 проспект Степана Бандери,94, ПП «Східний масив» Юрик Мар’яна Ігорівна 17:00 29.12.2023 вул. Івана Франка,11, офіс ПП«Європейська Солідарність»