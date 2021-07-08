Сидів на дамбі, а потім стрибнув: перехожі тернополяни врятували самовбивцю

6 липня у Тернополі сталася ще одна спроба суїциду.

Врятували самовбивцю перехожі. Зі слів свідків, чоловік сидів на краю дамби, а потім – скочив у воду.

Про подію повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Тернополя.

“О 12:33 бригада швидкої виїжджала на вул. Чумацьку, на дамбу, до пацієнта 1948 року народження. Перехожі кинули йому дошку й витягнули з води. На момент приїзду бригади, чоловік у мокрому одязі сидів на березі й скаржився на життя та важкі сімейні стосунки”, – розповіли у швидкій.

Після надання допомоги потерпілого з діагнозом суїцидальна спроба через утоплення та алкогольне сп’яніння легкого ступеня шпиталізували у психоневрологічний диспансер.