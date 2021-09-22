Про це заявив, пройшовшись вулицею Київська, що на масиві «Сонячний», відомий громадський екоактивіст, голова Тернопільської організації «Екоальянс» Олександр Філь.

– Потрапив на вулицю Київську, був у шоці. Я відчував себе комахаю серед нагромадження магазинчиків, лотків, буд, бабусь, які розклалися на асфальті. Усе це насичене людським потоком, бо там дві зупинки транспорту. Там реально розумієш що Тернопіль перетворився у великий хаотичний ринок без правил. Напевне назріло питання перейменування назви – Файний Тернопіль на ринок Тернопіль, – заявив Олександр Філь.

Нагадаємо, ринок на вул. Київській функціонує ще з часів 1992 року і він більше нагадує місце хаотичного продажу різного краму, ніж у прямому розуміння ринок.



