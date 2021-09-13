Тернопільщина вийшла за межі “зеленої зони” за показником COVID-госпіталізацій

У чотирьох областях України динаміка рівня госпіталізацій перевищила граничний показник, встановлений для “зеленої” зони епідеміологічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 11 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше 50% хворих) перевищено у наступних регіонах:

Львівській області — 72,3%,

Волинській області — 62,6%,

Одеській області — 52,3%;

Тернопільській області — 50,9%.

МОЗ України

Добою раніше рівень госпіталізацій був перевищений лише у Волинській і Львівській областях. Поки вся територія країни перебуває у “зеленій” зоні.