12:30 | 13.09.2021
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На Тернопільщині під час пожежі задихнулася бабуся

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чадний газ

Подія трапилася в селі Городниця Чортківського району. Внаслідок отруєння  загинула 88-річна місцева мешканка.

Стареньку, без ознак життя виявили вранці, 12 вересня родичі. Вони викликали поліцейських та рятувальників. За попередніми даними, вночі в помешканні через замикання електропроводки сталося задимлення. Пенсіонерка задихнулася чадним газом під час пожежі.

Тіло загиблої скеровано на експертизу. Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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