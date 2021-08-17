Тернопільська мерія за 30 тисяч замовила «Фіру»

Тернопільська міська рада на святкові заходи з нагоди Дня міста Тернополя (28 серпня), серед іншого, замовила відомий тернопільський гурт «Фіра». За його виступ з міської казни доведеться виділити 30 тисяч гривень.

«Фіра» – молодий та перспективний гурт з власним оригінальним стилем виконання. Музичним продуктом цього колективу є своєрідне поєднання фольку із делікатним вкрапленням джазу, кантрі, латино та популярної музики. Власне уміле поєднання цих стилів дозволяє українській народній пісні звучати по-новому, цікаво, свіжо та сучасно, сповнюючи її особливою глибиною, проникливістю та драйвом. Гурт також виконує власні оригінальні композиції.

Нагадаємо, нещодавно із бюджету Чортківської громади виділили майже 160 тисяч гривень аби запросити виступити на дні міста заслуженого артиста України Арсена Мірзояна.



