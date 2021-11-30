Тернопільські біатлоністки позмагаються за Кубок світу в Швеції

Став відомий склад збірної України з біатлону на другий етап Кубка світу, який відбудеться з 2 по 5 грудня в Естерсунді (Швеція).

Як повідомив XSPORT старший тренер жіночої збірної Урош Велепець, Україну представлять Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар’я Блашко, передає Укрінформ.

До списку старшого тренера чоловічої збірної Юрія Санітри увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

На другому етапі Кубка IBU, який стартує 1 грудня у норвезькому Шушені, виступатимуть Ірина Петренко, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, анна Кривонос, а також Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Андрій Доценко, Віталій Труш, Андрій Орлик та Степан Кінаш