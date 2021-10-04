У Кременці вчителі вийшли на протест через скорочення і борги із зарплати

Напередодні професійного свята у Кременці вчителі місцевої громади влаштували протест. Півсотні педагогів прийшли під стіни міської ради, вимагаючи вчасно виплачувати зарплату та припинити скорочення посад в освіті.

Кременецькі педагоги розповідають, що фактично проблеми в них почалися ще від початку літа. Керівництво територіальної громади через брак фінансування почало реорганізовувати школи, а деякі закривати взагалі. За поясненнями кременецького відділу освіти це робилося для того, аби зекономити кошти для оплати праці тим педагогам, які працюють в неповністю укомплектованих школах.

Однак заборгованість все одно виникла, школи почати скорочувати. Про це наголосив голова профспілки, педагог з Волинського ліцею імені Нестора Літописця Андрій Волянюк для сайту Терміново.

«Щоразу на бюджетних комісіях, на сесіях ми чуємо одне і те ж від міського голови: я вас повністю підтримую, ми розглянемо це питання. Воно розглядається давно, нам обіцяли, що боргів із зарплат не буде. Але уже тоді було зрозуміло, що це не відповідає дійсності», – розповів один з ініціаторів протесту Андрій Волянюк.

Вчителі вже не вперше організовують акції протесту в Кременці. Тиждень тому вчителька математики з Чугалів Надія Медецька завершила 17-денне голодування через загрозу своєму життю. Педагогиня протестувала проти реорганізації школи-гімназії в селі Чугалі в звичайну початкову школу. Жінка розповіла ZAXID.NET, що цього року в закладі мали навчатися 48 дітей, 31 учень з яких – старшокласники. Але чиновники вирішили закрити старші класи, а батькам запропонували написати заяви в інші школи.

Надія Медецька теж прийшла на акцію протесту. Телефоном для ZAXID.NET вчителька розповіла, що Кременецький відділ освіти не дбає за престижність шкіл та педагогів загалом.

«В нас в Кременці склалася така ситуація, що керівництво нашої освіти не однаково підходить до того чи іншого закладу. В одні школи навіть з меншою кількістю учнів виділяються кошти, а іншим не дають нічого. А потім взагалі скорочують і реорганізовують. Ми просимо, щоб до нас приїхала міністерська перевірка і переглянула як працює місцевий відділ освіти, як виділяються кошти, як проходила оптимізація закладів освіти. Чому одні школи, які мають по 10-15 учнів – не закривають, а інші, де багато дітей, реорганізовують і понижають в ступенях. Досі по деяких закладах не має навіть складеного маршруту довозу учнів шкільним автобусом. А це вже порушення!», – вважає жінка.

До протестувальників з міської ради вийшов мер Кременця Василь Смаглюк та працівники відділу освіти та фінансового управління. Чиновник зазначив, що неодноразово зверталися з листами у Міністерство освіти з проханням переглянути підходи до формування освітньої субвенції.

«Якщо нас почують в Києві, тоді ми зможемо давати якісь гарантії для кременецьких освітян Наразі є заборгованість, шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми. Але з 33-х навчальних закладів громади за сучасними нормами укомплектованості, які подає МОН, відповідають лише 13», – зазначив Андрій Смаглюк.

Також міський голова розповів, що до кінця 2021 року для освіти Кременецької громади може не вистачити близько 4 млн грн.





