Два дні майже весь Тернопіль буде без води

У зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 00 год 5 жовтня до 24 год 6 жовтня буде припинено водопостачання мікрорайонів “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк” (однак на вулицях Клінічна, Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж. З метою покращення якості води здійснюють її двічі на рік – навесні та восени.

Радимо не відкладати створення запасу води на останні години 4 жовтня , оскільки через інтенсивний розбір води протягом короткого періоду великою кількістю споживачів відбувається збурення осаду заліза на внутрішній поверхні водомереж, а це негативно впливає на її якість. Також нагадуємо, що після завершення промивання, впродовж 7 жовтня, воду перед вживанням варто кип’ятити.