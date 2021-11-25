У МОЗ пояснили чому потрібно вакцинуватися тим, хто вже переніс ковід

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому треба вакцинуватися тим, хто вже перехворів на COVID-19.

”Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас. ВООЗ рекомендує вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли”, – пояснили у МОЗ.

Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США показує, що невакциновані люди, які перенесли ковід, мають вдвічі вищий ризик захворіти знову, ніж вакциновані.

За словами Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, зволікати з другим щепленням також не варто.

“Найкращий захист ви матимете через 14 днів після того, як отримаєте другу дозу. Тому важливо не зволікати та зробити її якомога скоріше. Мінімально можливі інтервали для вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів”, – зазначив Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації із COVID-19 у середу в Києві.

Раніше в Центрі громадського здоров’я пояснили, що від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації можуть захистити лише антитіла, які виробляються після вакцинації.