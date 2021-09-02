У Тернопільській області працює 15 центрів вакцинації

15 центрів вакцинації працює у Тернопільській області. Щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna можуть усі охочі громадяни віком від 18-ти років.

Адреси Центрів вакцинації:

місто Тернопіль, проспект Злуки,45 «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені О.Довженка»

https://www.medical.te.ua/

місто Тернопіль, вулиця М.Коцюбинського, 3 “Спорткомплекс Тернопільського

національного медичного університету”

тел: 067-881-10-66

місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 28 ч ТРЦ “Подоляни”

місто Чортків, вулиця І. Франка,2 “Палац дітей та юнацтва”

тел: 035-522-26-66; 068-853-59-44

місто Заліщики вулиця С.Бандери 86, (актова зала) КНП “Заліщицька центральна міська лікарня”

тел: 067-730-11-42; 035-542-21-56

місто Бережани, вулиця Т.Шевченка 15 А “Будинок громад”

тел: 098-640-04-26

місто Теребовля, вулиця Т.Шевченка 3Г “Центр культури та дозвілля”

тел: 096-288-97-92

місто Кременець, вулиця Т.Шевченка,18 “ Бібліотека імені Ю. Словацького”

тел: 067-169-62-24

смт Гусятин, вулиця С.Наливайка,1 КЗ “Гусятинський центр культури і дозвілля” тел:097-573-57-11

смт Підволочиськ, вулиця Д.Галицького,35 “Будинок культури”

тел:068-020-46-23

місто Зборів “Спортивний комплекс Зборівської гімназії”

тел: 096-140-88-55; 035-402-12-92

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfy4ITaYUc…/viewform…

місто Борщів, вулиця Т.Шевченка,20 “Приміщення адмін будинку Борщівської міської ради, кабінет 105”

тел: 098-748-15-13

місто Збараж, майдан І.Франка, 1 (адміністративний будинок Збаразької міської ради)

тел: 0976797032; 0962650525.

місто Ланівці, вулиця Шкільна,1 аптека “Небеса”

тел: 0982685391; 0966145665

місто Бучач, вулиця Галицька,23 будинок побуту

Нагадаємо, тепер аби отримати вакцину усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.