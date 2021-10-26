Чому Тернопіль перестав бути комфортним?

Міська влада останнім часом у різні способи нав’язує думку, що Тернопіль е комфортним для проживання містом і випереджає інших в Україні.

Спробую пояснити ситуацію з врахуванням європейських принципів оцінки ситуації.

На першому місці стоять екологічні питання:

– Стан зелених насаджень погіршується (дике омолодження, видалення дерев, кущів, газонів при благоустрії прибудинкових територій, забудова зелених територій, зменшення площ парків.)

– Стан атмосферного повітря – невідомий.

– Забруднення повітря від спалювання торфу у міських котельнях.

– Відсутність відкритої інформації про стан атмосферного повітря ( це головним чином впливає на здоров’я, особливо дітей)

Тернопільської міської раді була пропозиція придбати сучасні моніторингові пости)

– Якість питної води незадовільна.

Інші головні чинники:

– Зручне транспортне сполучення. Весь Тернопіль знаходиться у стані транспортного колапсу. Причини – масова забудова центральної частини міста, розширення ринків без підготовки інфраструктури, що привело ще до більшої концентрації людей та транспорту.

– Ущільнення житлової забудови без дотримання вимог Державних будівельних нормативів.

– Безмежне, дике встановлення торговельних павільйонів на дорогах, газонах, тротуарах.

– Зменшення площ газонів, клумб при встановленні бруківки.

– Засилля зовнішньої реклами, що створює підсвідомий психологічний дискомфорт.

– Повна відсутність екологічної інформації для Тернополян та гостей міста.

– Відсутність професійного догляду за зеленими насадженнями, окрім окремих клумб.

Зазначені дії влади ведуть до погіршення умов життя людей та комфортності.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

23.10.2021р.