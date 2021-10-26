Чому Тернопіль перестав бути комфортним?
Міська влада останнім часом у різні способи нав’язує думку, що Тернопіль е комфортним для проживання містом і випереджає інших в Україні.
Спробую пояснити ситуацію з врахуванням європейських принципів оцінки ситуації.
На першому місці стоять екологічні питання:
– Стан зелених насаджень погіршується (дике омолодження, видалення дерев, кущів, газонів при благоустрії прибудинкових територій, забудова зелених територій, зменшення площ парків.)
– Стан атмосферного повітря – невідомий.
– Забруднення повітря від спалювання торфу у міських котельнях.
– Відсутність відкритої інформації про стан атмосферного повітря ( це головним чином впливає на здоров’я, особливо дітей)
Тернопільської міської раді була пропозиція придбати сучасні моніторингові пости)
– Якість питної води незадовільна.
Інші головні чинники:
– Зручне транспортне сполучення. Весь Тернопіль знаходиться у стані транспортного колапсу. Причини – масова забудова центральної частини міста, розширення ринків без підготовки інфраструктури, що привело ще до більшої концентрації людей та транспорту.
– Ущільнення житлової забудови без дотримання вимог Державних будівельних нормативів.
– Безмежне, дике встановлення торговельних павільйонів на дорогах, газонах, тротуарах.
– Зменшення площ газонів, клумб при встановленні бруківки.
– Засилля зовнішньої реклами, що створює підсвідомий психологічний дискомфорт.
– Повна відсутність екологічної інформації для Тернополян та гостей міста.
– Відсутність професійного догляду за зеленими насадженнями, окрім окремих клумб.
Зазначені дії влади ведуть до погіршення умов життя людей та комфортності.
Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь
23.10.2021р.