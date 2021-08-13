У Тернополі з вересня стартує новий театральний сезон (репертуар)
Хороша новина для поціновувачів театрального мистецтва — на початку вересня у драмтеатрі Тернополя починається черговий театральний сезон.
Тож тернополян та гості міста зможуть відвідати вистави на будь-який смак та сповна насолодитися атмосферою живої гри акторів на сцені.
«Дорогі друзі! 5 вересня, ми відкриваємо 91- театральний сезон! Чекаємо з нетерпінням Вас у нашій залі!», — йдеться на сторінці Тернопільського обласного драматичного театру ім Т. Г.Шевченка у соцмережі «Фейсбук».
Замовлення квитків за телефоном: 0967241726
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