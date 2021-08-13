03:44 | 15.08.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі з вересня стартує новий театральний сезон (репертуар)

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Хороша новина для поціновувачів театрального мистецтва — на початку вересня у драмтеатрі Тернополя починається черговий театральний сезон.

Тож тернополян та гості міста зможуть відвідати вистави на будь-який смак та сповна насолодитися атмосферою живої гри акторів на сцені.

«Дорогі друзі! 5 вересня, ми відкриваємо 91- театральний сезон! Чекаємо з нетерпінням Вас у нашій залі!», — йдеться на сторінці Тернопільського обласного драматичного театру ім Т. Г.Шевченка у соцмережі «Фейсбук».

Замовлення квитків за телефоном:  0967241726

Пропонуємо вашій увазі репертуар на вересень:

 

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