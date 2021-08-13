Незряча тернополянка видала збірку поезій

Незряча тернополянка Марія Рожелюк у 71 рік видала першу збірку поезій. Каже, почала писати вірші, коли погіршився зір, пише Суспільне Тернопіль.

У книжці зібрані понад 170 поезій, які Марія Рожелюк написала впродовж 15 років. Жінка каже, не зважаючи на те, що більше не бачить світла, воно залишається всередині неї:

“Дуже погано бачила з дитинства. Тепер після операцій я осліпла взагалі. Очі – то золото для людини. Хай би її обдарували золотом, якщо вона не бачить, то що з того”.

На презентацію книжки прийшла тернополянка Євгенія Чехунова. З собою принесла збірку поезій, надруковану шрифтом Брайля. Каже, у ній вперше прочитала вірш Марії Рожелюк:

“Мої враження від їх віршів дуже позитивні, хороші, прекрасні. Я завжди кажу, що прочитати вірш може будь-хто, а написати не кожен може”.

Дочка Марії Рожелюк – Любов Галатима приїхала на презентацію з Чикаго. Жінка каже, допомагала редагувати вірші перед друком:

“У неї онкологія. Я думаю, що дякуючи Богу і цій поезії, вона ніколи не падає духом. Це її хіміотерапія. Спочатку я не могла читати. Сльози навертаються на очі. В мене перед очима все наше життя і її життя з татом. Вони прожили в любові 40 років”.

Марія Рожелюк розповідає, книжку видала за свої гроші. Це майже 8 тисяч гривень. Зараз працює над другою збіркою.

“Колись, як я трошки бачила, я собі занотовувала у зошит. Тепер мені важко. Я собі запам’ятовую і прошу, щоби хтось записав. Потім це треба завантажувати в комп’ютер, кидати на флешку, щоб видати книжку”, – каже жінка.

Кор.з.к/ Марія Рожелюк розповідає, планує надрукувати збірки шрифтом Брайля або зробити аудіокнигу. Таким чином її вірші зможуть прочитати незрячі.