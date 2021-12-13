У житловому будинку в Бережанах згоріла сауна
В неділю, 12-го грудня, у Бережанах згоріла сауна.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталась о 18:49 на вулиці Молодіжній.
За словами рятувальників, загоряння виникло на мансардному поверсі житлового будинку. Приміщення, де знаходилась сауна, знищив вогонь.
Крім того, полум’я пошкодило меблі, побутову техніку, облицювання стін і стелі, балкон та речі домашнього вжитку на площі 50 квадратних метрів.
Житловий будинок врятували працівники ДСНС, що прибули на виклик. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.