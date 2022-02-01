Убив, а тіло викинув у річку: житель Тернопільщини сяде довічно

Убив дружину, а тіло розчленував і викинув у річку. Таке зробив житель Чортківщини, якого засудили довічно.

Чортківський районний суд, погодившись із позицією прокурора, засудив до довічного позбавлення волі вже раніше судимого за вбивство жителя Чортківського району, який убив дружину і розчленував її тіло, щоб приховати сліди злочину.

Як повідомили в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, що 30 листопада 2016 року житель села Чортківського району вдарив ножем у шию дружину, яка вже давно з ним не проживала, а прийшла допомогти по господарству. Після того, як дружина подзвонила своєму новому співмешканцю, господар будинку накинувся на неї спочатку з кулаками, а далі з ножем й встромив його жінці у шию. Через кілька хвилин потерпіла перестала подавати ознаки життя і з метою уникнення відповідальності за скоєне вбивство, чоловік вирішив сховати її тіло. Він розчленував його і помістив у кілька мішків, які того ж вечора викинув у річку Збруч.

Особу обвинуваченого судом визнано винним за, п. п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України та засуджено до покарання у виді довічного позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.