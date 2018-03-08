Квіти з ковбаси, сиру і риби. Жителька Тернопілля створює букети, які можна з’їсти

Яблука, апельсини, гранат, ковбаса і сир у вмілих руках Тетяни Мурмило з Баранівки Бережанського району перетворюються у розкішні букети, якими можна милуватися і смакувати.

– Не раз, вибираючи подарунок, ламала голову над тим, який придбати, щоби він був і красивий, і корисний, – каже Тетяна. – Та одного разу в Інтернеті я натрапила на букет із фруктів. Тоді подумала, що це саме те, чим можна здивувати іменинника. Тож коли наступного разу йшла на день народження до товариша, подарувала йому букет, у якому поєднала мисливську ковбасу, перець чилі, в’ялену рибу, зелену цибулю, копчений сир «косичку», сухарики і пляшку пива. Такий подарунок приємно вразив не лише іменинника, а й усіх гостей. Це спонукало мене продовжити займатися цією творчістю.

Продуктові букети Таня поділяє на жіночі та чоловічі. Для прекрасної половини складає композицію з овочів, фруктів, та солодощів. Коли ж творить букет для сильної статі, то поєднує м’ясні вироби, різні сорти сиру, в’ялену рибу, паприку, пиво та пляшечку коньяку чи горілки. Яскравий вигляд мають її букети з цукерок, зефіру, макарунів та шоколадок. Ними зазвичай захоплюються діти.

– У цій справі фантазія – безмежна, – мовить дівчина. – В такі букети можна вплітати все, що тримається на шпажці. Головне – не переборщити: і з вагою, бо ж їх треба донести до іменинника, і з кольорами – вони мають гармонійно поєднуватися. Приміром, весільні композиції роблю у пастельних кольорах: білих та блідо-рожевих.

Тетяна розповідає, що взимку особливо актуальні цитрусові букети, а влітку – ягідні композиції. Що стосується м’ясних виробів чи сиру, то у букеті вони легко перетворюються у троянди. З овочів та фруктів можна виготовити розмаїті фігурки або ж просто розрізати їх навпіл. Для декору нерідко використовує слова, вирізані з фанери, та кольорові стрічки.

До виготовлення кожної композиції майстриня підходить індивідуально: бере до уваги вік людини, її характер та смаки. Дуже прискіпливо вибирає і компоненти – вони мають бути свіжими і якісними.

Своїми творчими вміннями Тетяна Мурмило охоче ділиться з юними мешканцями Баранівки. У клубі, де вона працює завідуючою, створила гурток «Умілі ручки». Крім апетитних подарунків, дівчина навчає своїх вихованців в’язати спицями, плести кошики з газетних трубочок, творити квіткові композиції та виготовляти вироби із фетру.

Марія ІЛИК, Газета “Сільський господар плюс”.