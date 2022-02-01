У Тернополі 24 школи навчаються дистанційно

Учні 24 шкіл Тернополя навчаються дистанційно. Про це повідомила заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум, пише Суспільне

За її словами, дистанційно вчаться учні 5-11 класів. Загалом у громаді 44 школи. Один із закладів, де вчаться дистанційно – Тернопільська гімназія імені Франка. Директор Анатолій Крижанівський розповів, чому прийняли таке рішення:

“Якщо частина вчителів вже не можуть приходити, вони вже хворі. Вчитель – це завжди відповідальність. Ми це бачили і відчували. Я і класні керівники поспілкувалися з батьками і колегіально прийняли рішення, що з 24 січня переходимо на дистанційну форму навчання”.

У тернопільській спеціалізованій школі №5 дистанційно навчаються лише 4 класи, розповіла заступниця директорки з виховної роботи Ольга Шмир:

“По причині того, що в цих класах виявлені випадки ковіду у дітей, переведені на дистанційне навчання. Кожного дня класні керівники, станом на 10 годину, з’ясовують кількість відсутніх в кожному класі. Після того вже приймаємо рішення, чи є потреба закривати клас. Наразі ми не бачимо потреби закривати класи або переводити школу на дистанційне навчання”.

На Тернопільщині на сьогодні 121 школа на дистанційному навчанні, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Загалом в області є 593 школи.