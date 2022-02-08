В пожежі на Кременеччині загинула людина

Сьогодні вранці у Кременецькому районі вогонь забрав життя чоловіка.

Інцидент трапився в селі Вовківці Великодедеркальської громади. Близько 8:30 в приватному будинку виникла пожежа, на місце виїхали рятувальники.

Як повідомляють в ДСНС, місці пожежі виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1941 року народження, без ознак життя. Вогонь також знищив ліжко та пошкодив речі домашнього вжитку.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.