16:31 | 8.02.2022
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Тернопільщина 

В пожежі на Кременеччині загинула людина

tata 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні вранці у Кременецькому районі вогонь забрав життя чоловіка.

Інцидент трапився в селі Вовківці Великодедеркальської громади. Близько 8:30 в приватному будинку виникла пожежа, на місце виїхали рятувальники.

Як повідомляють в ДСНС, місці пожежі виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1941 року народження, без ознак життя. Вогонь також знищив ліжко та пошкодив речі домашнього вжитку.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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