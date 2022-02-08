Моржує і бігає босоніж: історія 82-річного тернополянина

Тернополянину Миколі Табачуку 82 роки. Він моржує із 50-річного віку. В холодну пору року чоловік занурюється в крижану воду тричі на тиждень.

Микола Табачук розповів у “Ранку на Суспільному”, що є учасником клубу зимового плавання “Нептун”.

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Тернополянин Микола Табачук

“Пригадую свій день народження, якраз було мені в грудні 50 років. Було тоді 20 градусів морозу. Ну, і хлопці мої знайомі бігали сюди в парк. І я скупався тут з ними. З того часу почав тут моржувати. Нормально себе почуваю. Дуже енергійно. Натхнення таке, бажання. І от я оцих 32 роки практично нічим не хворію”.

Щодня, в будь-яку пору року, чоловік бігає босоніж.

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Чоловік любить бігати босоніж

“Особливо, коли сніг я люблю бігати. Вибігаю з хати, раненько, пів на сьому. Роззуваюся, босоніж, тільки в шортах і бігаю по снігу в парку, біля Співочого поля. А потім обтираюся снігом добре, йду до хати, приймаю холодний душ і йду на роботу. І бадьорість увесь день, ніби у 18-ть”.

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Перед зануренням Микола Табачук робить розминку

Перед моржуванням Микола Табачук радить загартовуватися.

“Влітку купаюся, у вересні купаюся, в жовтні купаюся і так до зими. Тоді буде нормальна адаптація. Мороз 10 градусів, а вода має 2 градуси приблизно. Я виходжу з води, – вода для мене, ніби, тепла.

Чоловік досі працює у школі вчителем фізики. В минулому був директором.

Також Микола Табачук має ще одне хобі – пише вірші.

Суспільне.