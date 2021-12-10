В Тернополі чоловік в суд приніс наркотики

Судові охоронці на пункті пропуску до Тернопільського міськрайонного суду виявили речовину білого кольору, яку пробували пронести до суду.

Випадок трапився 8 грудня на пункті пропуску до Тернопільського міськрайонного суду. Під час проведення поверхневої перевірки невідомий чоловік поводив себе підозріло і почав нервувати. При огляді в наплічній сумці було виявлено шприц з речовиною білого кольору, подібну на наркотики, походження якої учасник судового процесу пояснити не міг.

За попередніми даними чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за виготовлення наркотичних засобів та прибув до Тернопільського міськрайонного суду по судовому провадженні за ст.307 Кримінального Кодексу України.