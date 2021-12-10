У Тернополі змагатимуться скрипалі

Юні скрипалі Тернопілля змагатмуться за звання найкращого музиканта. До участі в обласному конкурсі пам’яті братів Романа і Ярослава Теленків вже зголосилося близького тридцяти заявок, пише ЗЗ.

На цьому конкурсі учні музичних шкіл та шкіл естетичного виховання демонструють майстерність гри на струнно-смичкових інструментах. Цей конкурс вже 19 за рахунком. Відбудеться він 11 грудня у приміщені Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької.

У цьому конкурсі є три вікові категорії. Учні 8-10 років належать до молодшої групи. Вони повинні будуть виконати на скрипці чи віолончель етюд на свій вибір та дві різнохарактерні п’єси, одна з яких – українського композитора. Старші учасники 11-12 років та 13-14,які належать до середньої та старшої вікових категорій мають зіграти етюд на свій вибір та дві різнохарактерні п’єси. У кожній віковій категорії журі оцінюватиме виконавський рівень за 12-бальною системою.

Організовують конкурс Благодійний фонд «Соломія» і Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької. Проводять його для того, щоб виявити талановитих дітей, обмінятися досвідом між викладачами струнно-смичкових відділів мистецьких закладів, популяризувати кращі зразки світової та вітчизняної музичної літератури для струно-смичкових інструментів.