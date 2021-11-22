Веганство: що рекомендують тернопільські лікарі

Веганство – спосіб життя, одним із умов якого є виключення з раціону харчування м’ясної і молочної продукції. Про веганство у програмі “‎‎Дебати. Тернопіль”‎ розповіли Тарас Іваницький, лікар психоневролог та Галина Сеник, лікарка, дієтологиня-нутриціологиня, пише Суспільне.

Лікарка-гастроентерологиня Ірина Боровик каже, найперше, за умов такого харчування, в організмі може не вистачати вітаміну В-12 і заліза, яке з рослинних продуктів засвоюється гірше, ніж з тваринних. Брак цих двох елементів може призвести до анемії, особливо у людей, які виконують складні фізичні навантаження, у вагітних, матерів, які дають дитині грудне вигодовування, або у жінок, які планують вагітність.

“Серед вітамінів, які також є необхідними, ми звертаємо увагу на вітаміни групи В, яких теж може недоотримувати людина-веган, а також на дефіцит йоду. У нас є ендимічна зона і йод є дуже важливим мікроелементом, це стосується дитячого віку. Окрім того, веганство передбачає проведення великої кількості часу надворі, під відкритим сонячним промінням, щоб отримати достатньо енергії сонця, а також вітаміну D, щоб виробився вітамін D. В наших кліматичних умовах дуже складно цього всього добитися. Веганам значно легше жити в тепліших краях”, – каже Боровик.

Ірина Боровик розповідає, що у веганів може виникати нестача цинку, який необхідний у боротьбі з інфекціями. А через відмову від молочної продукції, може бути брак кальцію. Лікарка каже, веганський спосіб харчування може бути корисним:

“Люди, які дотримуються таких суворих обмежень – це дефіцитне харчування. У них зменшується маса тіла. У кого зменшується надлишкова вага, хто має цукровий діабет другого типу, підвищений рівень холестерину, артеріальну гіпертензію то такий спосіб харчування може покращити стан здоров’я. Якщо людина наслідує цієї філософії, то потрібно регулярно проводити обстеження організму. Особливо звернути увагу на рівень вітаміну D, В12, вмісту заліза і обов’язковим є прийом медичних засобів? хімічних добавок, які би містили ці необхідні нам елементи”.

На сайті міністерства охорони здоров’я йдеться:

«Щоб бути корисною, рослинна дієта має бути дотримана ретельно та уважно. Адже це не означає просту відмову від м’яса та продуктів тваринного походження. Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань. Якщо ж ви не їсте м’яса, втім компенсуєте це малопоживною їжею – очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я марно”, – повідомляють на сайті міністерства охорони здоров’я України.

У магазині веганської їжі продукти купує тернополянка Наталія. Вона уже 15 років – веганка. Жінка розповідає, що спершу відмовилася від вживання м’яса:

“Насправді, це все відбулося природньо, як тільки я усвідомила у своєму житті що таке м’ясо, то я більше не могла його їсти. Це відбулося в один день. Я вросла в селі і мої батьки вирощували тварин. Ми тримали кіз і дітки помагали батькам цих кіз пасти, в один день я не побачила своєї кози. В мені щось переключилось. З того часу в мене впав світ ілюзій на рахунок м’яса. Потім я відмовилася їсти м’ясо савців, потім птиці, потім була риба”.

Потреби їсти м’ясо, розповідає Наталія, не відчувала. А згодом відмовилася і від молочної продукції. Жінка каже, відтоді почувається краще фізично і морально:

“Їм молочку. Забираю молочку. Коліна починають краще розгинатися, нежиттю немає, коли застуда, прищі дуже від молочки появляються. Ми є те, що ми їмо, і це не просто фраза з інтернету. Це міняє рівень свідомості, усвідомленості, а від свідомості залежить все”.