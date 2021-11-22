“Закривавлена й побита втікала від нього”: судили садиста-рецидивіста з Тернопільщини

Дорого заплатила 19-річна тернополянка за своє кохання. Адже її обранець виявився… небезпечним злочинцем. Уся закривавлена й побита, у самій лише піжамі в лютий мороз, ховаючись у темряві, дівчині вдалося втекти від співмешканця. У лікарні вона розповіла, що екскоханець принижував- ображав, бив кулаками та палицею, кинув у голову горня, а наостанок влаштував оргію ще й зґвалтував її.

…Вони познайомились у 2018 році, наприкінці серпня, під час свят у Тернополі. Та коли Світлана (з етичних міркувань імена всіх дійових осіб у публікації змінено) показала матері свого обранця, та гаряче почала вмовляти дочку триматися подалі від Ігоря. «Я пам’ятаю його ще підлітком і нічого доброго сказати не можу», – скаже згодом у суді жінка. Як і слід було чекати, юнка не дослухалася до поради батьків і в другій половині грудня переїхала до Ігоря додому. Точніше, молодик знімав дім (щоправда, недобудований) у селищі неподалік Тернополя.

Як вони жили? Чолов’яга був ревнивий, але стримувався, хоча якось дав дівчині ляпаса. Шокована таким ставленням до себе, Світлана зателефонувала подрузі та пожалілася на друга. Однак наступного дня закохані помирилися і про цей випадок навряд чи би хтось згодом згадав, якби…

Якби 23 лютого 2019-го Ігор не надумався відзначити день радянської(!) армії! Лишається дивуватись, що поєднувало народженого вже у незалежній Україні молодика з червоною армією? Хіба привід випити.

Отож в обідню пору в хаті цивільного подружжя зібралася компанія. Усі веселилися, випивали, розмовляли. Під вечір двоє із гостей попросили Ігоря відвезти їх до Тернополя. Відтак на кухні залишилися закохана парочка знайомих Ігоря, Світлана і власник будинку Андрій. Закохані цілувалися, не звертаючи ні на кого уваги, а згодом взагалі розташувалися на дивані. Тим часом Андрій запитав, чи є ще щось поїсти. Світлана дістала з холодильника суші і простягнула палички.

«Я не вмію ними користуватися», – зізнався він. Тоді дівчина вміло підхопила паличками кружальце рису з рибою і поклала гостю до рота. Вони й не підозрювали, що цю сцену крізь вікно побачив Ігор.

Наступної миті розлючений рецидивіст влетів до кухні і зі словами «ти мене зраджуєш!» схопив у коридорі шмат арматури та вдарив Андрія по голові. Той упав, на підлогу бризнула кров. Тим часом ревнивий підлетів до коханої і вліпив їй декілька ляпасів. Зі сльозами дівчина побігла до ванної, коханець – за нею і там продовжував щосили гамселити її по голові. Аж поки молодиця не знепритомніла і впала долу. Ігор постояв над нею, потім почав бризкати водою. У цей час у ванну кімнату зайшов Андрій і почав змивати кров з обличчя. Це до нестями розлютило злодія, який відбував іспитовий строк за попередні злочини. Він схопив палицю і щосили почав бити потерпілого по спині.

«Ти що, здурів?» – закричав власник(!) будинку, намагаючись ухилитися від ударів. А потім просто втік із хати. Вдома чолов’яга попросив дітей сфотографувати його закривавлене обличчя та розбиту голову й нарешті позмивав кров.

Тим часом побита Світлана плакала у спальні, аж поки не заснула. Ігор із парочкою закоханих продовжував пиячити на кухні. Дівчина прокинулась від дивних звуків. Навшпиньки зайшла до сусідньої кімнати й побачила там напівроздягненого свого співмешканця із сусідкою.

«То хто кого зраджує?» – образилась Свєтка і, сама не знала навіщо, схопила палицю й замахнулася на коханців. Аж тут її помітив Ігор. Миттю він вирвав палицю, декілька разів ударив дівчину по нозі й наказав: «Заткнись і йди спати!»

Ковтаючи сльози, Світлана неохоче повернулася до спальні. Лише глухої нічної пори вона наважилась тихенько вийти на кухню попити води. Однак компанія продовжувала пиячити. Дівчина несміливо присіла на дивані. І тут її коханець встав навпроти і ногою прицільно копнув по горнятку на столі. Горня полетіло просто Світлані в око. Почувся дзвін розбитого посуду, дівчина схопилася за око і знову втекла до спальні. А ззаду дружно реготали Ігор і закохана парочка.

Наступного ранку, вся побита, принижена, вона тихенько встала і, намагаючись не розбудити Ігоря, пішла на кухню. Там на дивані спали закохані, а на стінах і підлозі виднілися краплі крові. Бризки крові були й у ванній кімнаті, а також на джинсах і светрі дівчини.

Тим часом усі попрокидались і, не дивлячись Світлані в очі, швиденько зібрались та разом з Ігорем пішли до його авто. Дівчина почула, як він зачинив двері на замок. Пригнічена й побита, вона не знала, що їй робити, як вибратись із будинку-пастки? Варто зазначити, що садист-рецидивіст ще ввечері відібрав і заховав її телефон.

Тільки-но авто виїхало з двору, потерпіла почала шукати свій мобільний. Потім сфотографувала своє все у синцях обличчя й відправила подрузі. Та одразу передзвонила. Крізь ридання і біль Світлана коротко переповіла події минулого дня та ночі й попросила у подруги допомогти.

У цей момент повернувся Ігор із новим запасом алкоголю та своїми знайомими Інгою та Сергієм. Світлана, мов мишеня, причаїлась у спальні. Втомлена й голодна, вона не помітила, як заснула. Прокинулась від жіночого стогону. Дівчина сіла й побачила, що Ігор поруч на ліжку займається сексом з Інгою.

Від огиди та образи в неї все попливло перед очима. Свєтка підхопилася і спробувала втекти. Однак чоловік схопив її за одяг і кинув поруч. Закінчивши кохатися з Інгою, почав зривати одяг з неї, кричав: «Дивись, що я роблю зі зрадницею».

Світлана відбивалась і кричала, аж поки коханець декілька разів не вдарив її по обличчю. Зґвалтувавши дівчину, Ігор повернувся до неї спиною і заснув, обійнявши Інгу.

Тоді Світлана встала, нашвидкуруч зібрала свій одяг і потай вийшла з будинку. Якнайдалі відбігла від злощасної хати та зателефонувала батькам і попросила забрати її, швидко пояснивши, де знаходиться.

Коли мати під’їхала до сільського магазину, їй назустріч у закривавленій піжамі кинулась дочка. Дорогою до Тернополя Світлана розповіла про пережите за останню добу. Тож без вагань мати повезла її до лікарні, а вже там викликали поліцію. Дівчина досить довго лікувалася, насамперед довелося оперувати пошкоджене око. Якось до неї у палату пробрався Ігор, та замість квітів і вибачення потерпіла почула погрози й нові образи.

Відтак проти Ігоря було порушено кримінальне провадження, невдовзі його затримали. Уже під час слідства Світлана дізналася, що її «коханий» уже неодноразово був судимий за крадіжки, хуліганство, грабіж. А новий злочин скоїв під час іспитового строку.

У Тернопільському міськрайонному суді Світлана попросила якомога суворішого покарання її кривднику. Відтак вироком суду неодноразово судимого рецидивіста засуджено до 7 років позбавлення волі.

Олекса Чиж