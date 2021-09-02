Врятувати Максимка: 2 місяці залишилося для того, щоби маленький тернополянин зміг розпочате лікування від рідкісної недуги

Рівно 2 місяці залишилося для того, щоби маленький тернополянин Максим Антонишин зміг розпочате лікування від рідкісної недуги – спинно-м’язової атрофії (СМА) ІІ типу. Заради порятунку дитини об’єднуються все більше небайдужих людей, в тому числі відомих осіб.

У прямому ефірі телеканалу TV-4 відбувся прямий ефір за участю директора телекомпанії Юлії Винокур, народної депутатки України Людмили Марченко, ректора ТНПУ ім. Гнатюка Богдана Буяка, голови благодійного фонду «Єднання поколінь» Леоніда Бицюри та підполковника Вадима Ластовицького, директора Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, а також батьків маленького Максимчика – Юлі та Володі Антонишиних.

Гості студії не тільки підтримали сім’ю, на долю якої випало надважке випробування, а й обмінялися думками щодо того, як рятувати таких діток на рівні держави.

Сьогодні в Україні понад три сотні дітей страждають від СМА. Однак врятувати можна насамперед тих, хто не досягнув 2-річного віку. Максим Антонишин – єдина в Тернопільській області дитина, яка ще має шанс на рятівний укол Zolgensma. Однак він коштує 2,3 мільйона доларів. Втім, сім’ї Антонишиних вдалося отримати знижку від американської клініки на суму 430 тисяч доларів.

Значну частину коштів вже зібрано, але до кінця жовтня на рахунку Максимка повинна бути уся необхідна сума, адже у листопаді хлопчику виповняться 2 рочки.

Реквізити для внесків, історію боротьби маленького тернополянина за своє життя та різноманітні лотереї й акції в його підтримку можна дізнатися на Фейсбук-сторінці Максим Антонишин ДОПОМОГА або на сторінці help_max_sma в Інстаграмі.