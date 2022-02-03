Врятував безліч життів: помер відомий хірург з Тернополя
Сьогодні, 3 лютого, перестало битися серце знаного хірурга-онколога Романа Даниловича Костишина.
Cумну звістку повідомила на своїй Facebook-сторінці його донька, хірург-онколог Оксана Романівна Туманова, передає Файне місто.
Роман Костишин тривалий час працював завідуючим першим хірургічним відділом Тернопільського обласного клінічного онкодиспансеру, був лікарем-хірургом вищої категорії.
За роки лікарської практики на рахунку хірурга безліч врятованих людських життів.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Романа Костишина з приводу непоправної втрати…