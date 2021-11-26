“Їх ексгумують”: на Кременечині знайшли поховання воїнів УПА

В селі Лідихів Кременецького району знайшли останки повстанців з Тернопільської, Львівської та Рівненської областей.

Зараз поховання ексгумують фахівці. там виявили 10 скелетів. Про це повідомив директор Меморіально-пошукового центру “Доля” Святослав Шеремета, пише Суспільне.

Імена воїнів вже відомі. Це повстанці, які загинули в 1944 році в бою з військами НКВС. Тоді полягли 28 упівців.

“Ми маємо унікальне місце поховання, відомі прізвища людей. Після антропологічних досліджень будуть відібрані матеріали ДНК. Сподіваюся, що нам вперше вдасться ідентифікувати когось з бійців, які тут загинули. Відомі імена і прізвища одного із загиблих. Після того, як розійдеться інформація, сподіваюся, що зголосяться і інші мешканці”, – каже Святослав Шеремета.

Антропологиня Меморіально-пошукового центру “Доля” Ольга Мінейко розповіла, що у братській могилі кістки лише чоловіків. Наймолодшому приблизно 15-17 років, найстаршому – 35.

“Стан збереження цих кісток незадовільний. Це пов’язано із тим, що самі останки загиблих воїнів ховали за деякий час після смерті. Їх після бою збирали за два-три тижні, ховали вже в зимовий період часу, крім того сама могильна яма досить невелика. Очевидно, що рештки були просто присипані землею, що призвело до значного руйнування кісткового матеріалу, проте в деяких чоловіків є добре збережені зуби, що зробить можливим аналіз ДНК”, – каже антропологиня.

Після досліджень, каже Святослав Шеремета, останки воїнів перепоховають. Де саме це буде, наразі вирішують.