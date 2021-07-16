За жорстоке поводження з тваринами жителі Тернопілля сплачуватимуть штрафи – прийняли новий закон

Відтепер в Україні посилили боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами.

Відповідне рішення прийняли у Верховній Раді України.

Зокрема, закон встановлює правила вигулу та ветеринарного обслуговування тварин, а також забороняє умертвіння безпритульних тварин.

Окрім цього, за законом, за знущання над тваринами, в тому числі бездомними, передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень з конфіскацією тварини.

За матеріалами «Україна Зараз»