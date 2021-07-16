У Тернопільській області чоловік спробував вчинити суїцид і випив 50 таблеток

Медики швидкої надали екстрену допомогу чоловіку і госпіталізували його.

У четвер, 15 липня, в село у Бережанському районі Тернопільської області чоловік випивши 50 таблеток клофеліну. Таким чином він намагався вчинити суїцид.

На порятунок до самогубці виїхала бригада медиків швидкої допомоги. Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

“О 21:01 бригада швидкої виїжджала в село на Бережанщині. Чоловік спробував вчинити суїцид, випивши 50 таблеток клофеліну. Після надання невідкладної медичної допомоги пацієнт госпіталізований в Бережанську лікарню”, – поінформували у медзакладі.